Reprodução/Instagram João Guilherme e Maísa Silva protagonizaram beijo durante gravação da série De Volta Aos 15

Nessa segunda-feira (13), Maisa Silva e João Guilherme foram flagrados protagonizando um verdadeiro beijão dentro de um carro. O vídeo do momento amoroso viralizou nas redes sociais e surpreendeu os fãs dos atores, que os conhecem como bons amigos há anos. E ao que parece, a amizade continua... já que o ato nada mais foi do que uma atuação para a terceira temporada da série De Volta aos 15, da Netflix.

Na trama, Maisa interpreta Anita em sua adolescência, e contracena com Camila Queiroz, que faz a mesma personagem na fase adulta. João, por sua vez, interpreta Fabrício. No flagra dos personagens, os atores aparecem dentro de um carro vermelho, e o beijo acontece enquanto estão sendo gravados. Confira:

O BEIJÃO! 🗣️ — João Guilherme e Maisa hoje (13) nas gravações da 3ª temporada da série "De Volta Aos 15". pic.twitter.com/zkInbWnP3A — Portal João Guilherme (@portaljga) November 13, 2023

Os dois já enfatizaram em alguns momentos que são muito amigos, e sempre trocam carinhos e elogios nas redes sociais. No entanto, fãs e seguidores não deixaram de reagir ao momento. "Eu 'shippo', mas foi beijo técnico, não é?", questionou uma. "Shippo na vida real hein", reforçou mais uma para os famosos clicados juntos em festa de Dia das Bruxas. Outros recorreram à palavra "fanita".

"Meu fanitaaa", "Chocada kkk", "Eu shippo na vida real hein", "Só consegui reparar no Palio", "Shipoo Anita e fabricio", comentaram.

* Texto de Lívia Carvalho

