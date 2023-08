Foto: Annie Leibovitz Ed Sheeran anuncia o novo álbum 'Autumn Variations'





O astro britânico Ed Sheeran anunciou na última sexta-feira (25) o seu inédito álbum Autumn Variations , que estará disponível nas plataformas digitais pela Atlantic Records no dia 29 de setembro . O disco será produzido pelo norte-americano Aron Dessner .

O anúncio de Autumn Variations chega poucos meses depois que Ed Sheeran lançou Subtract , projeto que revisitou suas raízes e que foi escrito em um cenário de luto e esperança pessoal.





“No outono passado, descobri que meus amigos e eu estávamos passando por muitas mudanças em nossas vidas. Depois do calor do verão, tudo se acalmou, desmoronou, chegou ao auge ou implodiu. Quando passei por uma fase difícil no início do ano passado, escrever músicas me ajudou a entender meus sentimentos e a aceitar o que estava acontecendo. Quando aprendi sobre as diferentes situações dos meus amigos, escrevi músicas - algumas sob a perspectiva deles, outras sob a minha – para capturar como eles e eu víamos o mundo naquela época. Houveram

picos de paixão e novas amizades, e momentos baixos de desilusão, depressão, solidão e confusão” , afirmou Sheeran em seu Instagram .

Sobre o novo álbum, ainda em seu post na rede social, Sheeran disse: “Meu pai e meu irmão me contaram sobre um compositor chamado Elgar, que compôs ‘Enigma Variations’, onde cada uma das 14 composições era sobre um amigo diferente. Foi isso que me inspirou a fazer este novo projeto. Quando gravei Subtract com Aaron Dessner, nos demos bem imediatamente. Escrevemos e gravamos sem parar e o meu novo álbum nasceu justamente dessa parceria. Eu sinto que ele capturou a sensação do outono de forma tão maravilhosa em sua sonoridade e espero que todos gostem tanto quanto eu”.