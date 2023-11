Reprodução Instagram - 10.11.2023 Pastor cita Virginia e quebra púlpito

Na última quinta-feira (9), um vídeo que mostra um pastor citando Virginia Fonseca em uma pregação viralizou nas redes sociais. Isso porque, logo após falar da celebridade, o vidro do púlpito se quebra. A repercussão foi tanta que a própria Virginia rompeu o silêncio e Zé Felipe, companheiro dela, também.



“Galera? Eu não consigo achar isso normal. Um pastor dentro da igreja, pregando e desdenhando de alguém. Não é possível, que Deus dê sabedoria”, desabafou a influenciadora através do Instagram.



No vídeo, o pastor expõe que alguns fiéis dizem: “Acho maior massa a Virginia”; e, em seguida, acrescenta: “Você [fiel] não foi chamado para se corromper com o mundo”. Após a declaração, ele soca o vidro do púlpito e o quebra.

Assista:



Em meio à repercussão da pregação, Zé Felipe debochou da situação e escreveu: “Calma testosterono”. Outros internautas também criticaram. “A energia dele é tão pesada que o negócio quebrou”, disse uma. “O anabolizante subiu para a cabeça”, declarou outra. “Por que atacar a Virgínia? Cadê a palavra de Deus, pastor?”, comentou uma terceira.



Líder religioso se pronuncia

Com a viralização de trechos dos vídeos sobre a pregação, Leonardo Menezes, o pastor que cita Virginia e quebra o púlpito, apareceu para se pronunciar em um comentário, nas redes do jornal Metrópoles.



“De maneira alguma estava falando mal da Virginia Fonseca, até por que quem sou eu para falar mal dela ou de quem quer que seja”, iniciou.



Ele explica que estava falando sobre o sentimento de idolatria e não citou apenas ela, mas também outros famosos. “Precisamos diferir admirar de idolatrar. Citei iPhone 15, Cristiano Ronaldo , Virginia, ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros, como exemplo acerca do tema falado”, enfatizou Leonardo, que pontuou: “Levei na esportiva”.

