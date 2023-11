Reprodução Virginia Fonseca choca ao mostrar rosto com manchas vermelhas; entenda

A influenciadora Virginia Fonseca chocou os internautas ao mostrar a pele do rosto avermelhada logo após um procedimento estético feito pelo dermatologista. Através dos Stories nesta quinta-feira (9), a mulher de Zé Felipe indicou o que seria um procedimento com laser para regenerar a pele facial.

Na rede social, a influenciadora mostrou diversas manchas vermelhas pelo rosto. "Ele [o médico] tem as melhores tecnologias! Hoje mesmo eu estreei uma", declarou.

O novo procedimento estético dividiu opiniões dos internautas. Isso porque a influenciadora tem uma marca de cosméticos e exalta diariamente a eficácia dos produtos.

"Ué, gente, não entendi, e os produtos milagrosos dela?", ironizou uma usuária do Instagram. "Tratamento para recuperar o que a base dela causou", ridicularizou outra.

"Tomara que depois ela não apareça dizendo que a pele está linda pelos produtos da marca dela", comentou outro.

