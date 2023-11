Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Rogéria Rocha

A influenciadora acreana Rogéria Rocha ganhou os holofotes das redes sociais ao ser apontada como o novo romance de Whindersson Nunes. Especialmente ao ser especulado que seria ela a mulher que estava com o comediante quando ele teria recusado uma ligação de Luiza Sonza. Porém, ao ver as fotos da jovem, os internautas notaram uma certa semelhança entre ela e Virginia Fonseca.

Só eu que acho ela parecida com a Virgínia?", perguntou uma internauta. "É a Virginia morena, gente", disse outra. "Uma mistura de Virgínia e Taina Costa", acrescentou uma terceira.

"Anteontem, eu liguei para ele e ele não me atendeu, mandei áudio brincando que ele estava me ignorando e ele falou que 'não'. Então, ele me ligou e explicou que não tinha me atendido porque estava com uma menina", contou a cantora.

Respondendo a uma publicação que dizia que Rogéria era a companhia de Whindersson na ocasião, ele apenas disse: “Não é ela, era ota.”

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes e Rogéria Rocha