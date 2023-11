Reprodução / Instagram Larissa Manoela tieta Dulce Maria após ser vaiada em show do RBD

Larissa Manoela aproveitou para tietar Dulce Maria nos bastidores do show do RBD de ontem. A banda fez o primeiro show em solo brasileiro ontem (9) no Engenhão, no Rio de Janeiro. Durante a apresentação, diversas celebridades como a atriz, Pocah e Bruna Griphao, foram vaiadas pelo público por estarem em frente da grade que separa os fãs do palco. O motivo seria que as famosas não eram realmente fãs do grupo.

"Gente, para! Que emoção! Dulce Maria, muito obrigada por tudo. Agora o sonho da pequena Lari foi realizado", legendou a foto que postou com a mexicana.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o público do show irritado e vaiando diversos famosos que estavam em um local privilegiado em frente ao palco.

Na gravação, fãs reclamam do privilégio dos artistas, que muitas vezes não são fanáticos iguais às pessoas que acamparam por dias para garantir o lugar na grade.

🚨VEJA: Larissa Manoela, Pocah, Bruna Griphao e outros famosos foram vaiados pelo público do RBD que estavam na grade.



O motivo seria que os artistas estariam num lugar que não merecem porque não são fãs do grupo. #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/rBirybdcI8 — CHOQUEI (@choquei) November 10, 2023

O RBD faz mais um show no Rio hoje (10), também no Engenhão. A banda se apresenta nos dias 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi, em São Paulo. As últimas apresentações serão em 16, 17, 18 e 19 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.