Morreu nesta sexta-feira (10) o diretor Roberto Manzoni, conhecido como "Magrão", aos 74 anos. O profissional dirigiu atrações comandadas por Gugu Liberato e Silvio Santos no SBT, como "Domingo Legal" e "Programa Silvio Santos".





Celso Portiolli, atual apresentador do programa dominical, lamentou a morte do ex-diretor do projeto nas redes sociais. "Hoje dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão, o Roberto Manzoni. Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório", afirmou no Instagram.

"Seu trabalho tocou tantas vidas, e sua ausência será sentida em nossos corações. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do nosso grande diretor Magrão neste momento difícil. Vamos sempre lembrar dele com carinho e gratidão por todos os momentos felizes que nos proporcionou. Obrigado Magrão", completou.





Roberto começou a carreira na década de 1970, dirigindo o programa "Domingo no Parque", comandado por Silvio Santos. A partir dos anos 1980, trabalhou com Gugu em atrações como "Viva a Noite" e "Domingo Legal", neste último onde auxiliou a emissora a liderar a audiência com o projeto. Magrão ainda passou por emissoras como Band e Gazeta.

Famosos lamentaram a morte de Manzoni na postagem de Portiolli. "Profissional talentoso, daqueles que não existem mais. Sabia muito", comentou Boninho, diretor da Globo. "Grande Magraõ. Sabia tudo, muitas historias desde o início da minha carreira. Que Deus te receba com muito amor! Vai deixar saudades", declarou o ator Sérgio Mallandro.

