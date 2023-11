Reprodução/Instagram Bárbara Evans é criticada por atitude com funcionária; ela se defende

Bárbara Evans, influenciadora, usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para falar da recente polêmica em que esteve envolvida. Ela foi criticada na Web após uma das funcionárias dela aparecer inflando uma piscina infantil com a própria boca .



Evans , no entanto, declarou que a piscina foi inflada com um secador, explicando que apenas algumas partes menores foram enchidas com a boca e sem o uso do aparelho.







Ela ainda expôs como é a relação dela com os funcionários: “Aqui todo mundo senta na mesa junto para almoçar. Tem sorvete e picolé e todo mundo come. A gente compra qualquer tipo de doce e todo mundo come. Somos uma família”.







Bárbara também revelou que, mesmo considerando as funcionárias como parte da família, elas não estão no testamento dela. “Eu, viva, já faço um monte de coisas para elas, que não preciso compartilhar. Sabe por que eu faço? Porque eu gosto e sinto prazer em ajudar as pessoas”.

