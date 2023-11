Reprodução/Instagram - 07.11.2023 Madonna comemora 40 anos de carreira na 'The Celebration Tour'





Madonna viralizou nas redes sociais com um vídeo da "The Celebration Tour", turnê em celebração dos 40 anos de carreira da cantora. As apresentações começaram na Europa no último mês e o momento que repercutiu na web mostra um trecho do show em Lisboa, Portugal, em que ela foi chamada de "gostosa" pelo público.





O comentário aconteceu enquanto a plateia aplaudia e gritava por Madonna. "Obrigada, 'gostosa' eu entendo. Deve ter sido um brasileiro. Isso é uma coisa boa. Há muitos brasileiros lindos no mundo", afirmou a artista de 65 anos.

A fala da cantora empolgou parte do público, que gritou mais com o reconhecimento de Madonna com os brasileiros. Veja abaixo:

Madonna reage ao ser chamada de "GOSTOSA" em show da #CelebrationTour :



"'Gostosa', eu entendo. Deve ter sido um brasileiro" 🇧🇷 pic.twitter.com/oPLHU1ojCT — PAN (@forumpandlr) November 7, 2023









Até o momento, a "The Celebration Tour" não apresenta datas confirmadas no Brasil. Os shows da turnê acontecem até abril de 2024, em mais cidades da Europa e outros locais da América do Norte.

As apresentações começariam no Canadá, mas a artista optou por adiar as datas da América do Norte após ser internada em junho com uma infecção bacteriana grave. Madonna ficou hospitalizada na UTI por alguns dias e se recuperou por meses em casa, antes de retomar os ensaios da turnê.

