Reprodução/Instagram Bárbara Evans

Grávida de 6 meses, Bárbara Evans , influenciadora e campeã de “A Fazenda 6”, revelou, no último domingo (25), que não sente “medo” de ter “estrias” pelo crescimento gestacional. Ela e Gustavo Theodoro estão grávidos de gêmeos.



Ao ser indagada por um usuário do Instagram sobre sentir medo de ter estrias, Evans respondeu: “Claro que não. Eu tenho medo de um parto prematuro. Quanto mais eles crescerem e esticarem essa barriga, melhor vai ser. Saúde em primeiro lugar”.



De acordo com a influenciadora, as questões estéticas são “a última coisa que” ela está “pensando”. “Depois eu resolvo tudo”, garantiu a filha de Monique Evans, que já é m ãe de Ayla , fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro..



Ainda em conversa com os seguidores, ela comparou as gestações . “Estou achando a segunda gestação mais tranquila. Acredito que seja porque não é mais tudo uma surpresa e eu já ‘sei’ o que vai acontecer”, declarou.



Perguntada se faria “mêsversário” aos gêmeos , ela negou. “Eu também não fiz para Ayla. O que eu vou fazer são fotinhas uma vez por mês, para ter registrado, até um aninho, todos os meses e fotinhas”, explicou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: