Reprodução/Instagram Bárbara Evans está grávida de gêmeos





Bárbara Evans respondeu perguntas dos seguidores sobre a gravidez dos gêmeos e revelou quantos quilos ganhou até o sétimo mês de gestação. A influenciadora espera Álvaro e Antônio com o marido, Gustavo Thedoro, com quem já tem uma filha de um ano, Ayla.

A filha de Monique Evans contou que engordou quase 20kg até a etapa atual da gravidez e ressaltou a tranquilidade com a questão. "Início da gestação: 56 kg. Agora com 29 semanas: 74 kg. Foram 18 kg até agora. Mas sem preocupação! Está tudo certo", afirmou nos stories do Instagram.

Bárbara ainda relatou que cada gêmeo está pesando 1350 kg no momento e que o cenário ideal é que eles nasçam com 2kg. Caso contrário precisarão passar um período internados para ganhar peso. "Mas graças a Deus estão super bem. E nas contas de percentil com 33 semanas, irão alcançar os 2kg", declarou.





