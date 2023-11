Reprodução/Instagram Bárbara Evans é criticada por atitude com funcionária; ela se defende

Bárbara Evans deu o que falar nas redes sociais por mostrar uma funcionária inflando uma piscina com a boca. Após as imagens viralizarem, a influenciadora voltou ao perfil para se explicar.

No primeiro vídeo, ela comenta que "quem vê a piscina montada não vê o corre" e pediu indicações de bomba para comprar.





"É muita falta de noção", declarou um internauta; "'quem vê a piscina montada não vê o corre' corta pra ela não fazendo absolutamente nada além de filmar", disse outro; "Uau, isso é assustador", comentou um terceiro.

A Bárbara Evans colocando a empregada doméstica pra encher uma piscina de plástico com a boca 💀 pic.twitter.com/IdbbtYGHeV — POPTime (@siteptbr) November 3, 2023





Bárbara Evans se defender após polêmica

Com as críticas e repercussão, a influenciadora voltou às redes para se explicar.

"Vocês estão me acabando, porque estão falando que botei a babá pra encher a piscina. Vocês são faladeiras demais. Sabe como a gente encheu a piscina? Com o secador de cabelo. Acontece que tem uns bichinhos dentro da piscina que é com a boca, que não dá pra botar bombinha. Eu, grávida, também estava enchendo. Aí levantei para poder filmar. Vocês são faladeiras demais. Vocês acham que aquela piscina inteira a gente encheu com a boca? A gente encheu com secador. Antes de criticar os outros, procure saber", começou.

"Se tem uma pessoa que dá valor e ama as funcionárias sou eu. Quem me segue aqui sabe o valor que dou a cada uma delas. Então, vamos segurar a boquinha aí... Quem realmente me segue sabe o quanto prezo e respeito as minhas funcionárias. Quem está falando mal de mim é sem noção, sabe por quê? Eu jamais faria uma coisa dessas... Só que sabe o que vai acontecer? Tudo agora a gente tem que dar explicação, mas quem me conhece, quem é meu seguidor, sabe quanto prezo e valorizo o trabalho dos outros, e meus funcionários são minha família. E meu coração está em paz. Quero mais é que se dane", completou.

Bárbara ainda compartilhou fotos e vídeos da câmera de segurança mostrando eles enchendo o brinquedo com um secado. "Trabalho com provas".

