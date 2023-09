Reprodução/Instagram A personal stylist anunciou a novidade em suas redes sociais

A personal stylist Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, anunciou em suas redes sociais que os dois serão papais novamente, aumentando a família para seis filhos. "Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor", contou.



Em seu Instagram, Letícia escreveu sobre a novidade: "Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?"

O casal já tem cinco filhos, sendo Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10 anos, Gaspar, de 3 anos, Maria Madalena, de 2 anos, e Maria Guilhermina, de 1 ano. A chegada de mais um para a família já movimenta a rotina de todos, que moram em um condomínio no Recreio, no Rio de Janeiro.

Letícia ganhou ainda mais notoriedade ao compartilhar com seus seguidores os momentos ao lado de Maria Guilhermina, sua filha que nasceu com uma cardiopatia congênita rara chamada Anomalia de Ebstein. A pequena passou pela primeira das três cirurgias feitas no coração, e a família montou uma UTI móvel na residência para proporcionar melhores condições a ela.

*Texto de Júlia Wasko

