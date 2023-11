Reprodução Instagram - 20.09.2023 Bruna Biancardi

Depois da divulgação de uma suposta nova traição de Neymar Jr. em uma festa promovida pelo próprio , Bruna Biancardi, noiva do jogador de futebol, usou os stories do Instagram para fazer um post reflexivo nesta quarta-feira (1).



“Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei”, diz o início da publicação, que versa sobre a necessidade de “descansar” e “se recompor para continuar a jornada com Jesus” no início do mês de novembro.



Esse não é o primeiro post ‘enigmático’ feito pela mãe de Mavie. Quando especulações de novas traições começaram a ser comentadas pela Web, Bruna Biancardi publicou uma frase que dizia: “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”.



Vale lembrar que o jogador já se desculpou publicamente por ter traído a noiva , que estava grávida, com Fernanda Campos . “Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida”, escreveu, “perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária”.



Em junho, época na qual a traição veio à tona, Bruna Biancardi não explicou se manteria ou não o relacionamento com o jogador, apenas enfatizava que estava focada na gestação. Em outubro, quando Mavie Nasceu , o casal apareceu junto, negando especulações que terminariam o noivado. Dessa vez, novamente a influenciadora não se pronunciou oficialmente.

