Reprodução Apresentadora volta ao SBT





O SBT oficializou o retorno de Regina Volpato para a emissora nesta quarta-feira (1). Em um comunicado enviado para a imprensa, a empresa informou que a ex-apresentadora do "Mulheres", da Gazeta, já assinou o contrato para voltar ao canal de Silvio Santos.





"Uma das apresentadoras mais queridas da televisão brasileira está de volta ao SBT. Regina Volpato acaba de acertar e assinar contrato com a emissora, marcando assim seu retorno à casa que lhe deu grande visibilidade na televisão para um novo projeto com a sua cara", afirmou a nota do SBT.

"Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio", ainda celebrou Regina na mensagem. Além da Gazeta, a apresentadora já passou anteriormente por emissoras como Rede TV! e Band.

No SBT, Volpato comandou o "Casos de Família" entre 2004 e 2008. Ela também se se envolveu em outros projetos no canal, como na exibição dos bastidores dos ensaios do reality show "Protagonistas de Novelas". Em 2005, ainda comandou a transmissão do Grammy Latino ao lado de João Marcelo Bôscoli.

O comunicado recente não trouxe detalhes sobre o novo posto da apresentadora na emissora.

