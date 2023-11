Reprodução/Record - 01.11.2023 Tonzão Chagas e Nadja Pessoa em 'A Fazenda 15'





Os peões levaram uma punição na manhã desta quarta-feira (1) em "A Fazenda 15". A produção da Record deixará o grupo sem água quente por 36 horas após uma infração, que gerou confusão entre os participantes. Inicialmente, os confinados não souberam identificar quem teria descumprido as regras e causado a consequência de quase dois dias.







O fazendeiro Lucas Souza leu o recado com o anúncio da punição, que mencionava como os "sinais sonoros deveriam ser atendidos ao primeiro toque", além dos três toques totais utilizados para chamar os peões para as funções do dia. Tonzão Chagas não foi cumprir a tarefa do lixo ao primeiro aviso, o que fez com que alguns peões concluíssem que ele foi o responsável pela infração.

No entanto, Nadja Pessoa também foi apontada como uma possível autora do caso, já que participantes observaram como ela estava sem microfone por um período. "Quando é o microfone, também fazem sinais sonoros. O mesmo também valem para os sinais de obrigação de animais. Ou seja, está falando de uma outra coisa e o sinal também vale para os animais", sugeriu Sander Mecca.

"Acho que vocês que não sabem ler [...] Não sabem interpretar o texto? Chamam o outro de cego. Sei lá, quero que se lasque", completou o cantor, irritado. Jenny Miranda comentou como poderia ter acordado Tonzão antes. Yuri Meirelles corroborou com a versão em que Nadja foi culpada, acusando a peoa de ficar "meia hora" sem o microfone enquanto usava a pia.

🚨 PUNIÇÃO: 36 horas sem água quente!



Tonzão não atendeu aos dois sinais sonoros da tarefa do lixo.



Sander ainda tenta discutir e apontar que pode ter sido o microfone de Nadja: "Não sabem ler? Não sabem interpretar não?" #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/ADFC3XrzX4 — Antenados (@canalantenados) November 1, 2023









Yuri acha que a punição também pode ter sido de Nadja por estar a mais de 30 minutos na pia do banheiro sem microfone.

pic.twitter.com/Uj3ilyds85 — Central Reality (@centralreality) November 1, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: