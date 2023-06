Reprodução/Instagram Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos rebate críticas por aparência

Fernanda Campos ironizou as críticas que recebeu sobre a aparência. A influenciadora vem chamando a atenção após expor o envolvimento com Neymar Jr um dia antes do Dia dos Namorados.

Ela contou no Instagram que retocou a harmonização facial após os diversos comentários negativos.





"Retoquei a harmonização que estava incomodando tanto vocês", escreveu ela na publicação.

Recentemente, Neymar Jr e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando uma menina, que se chamará Mavie, expressão francesa que significa "minha vida".

Reprodução/Instagram Fernanda Campos





