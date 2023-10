Reprodução/Instagram De volta a vida social, Gabi Brandt marca presença em festa de Neymar

Lesionado e longe dos gramados, Neymar Jr. resolveu dar mais uma festa secreta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com presença de famosas. E parece que Gabi Brandt voltou mesmo para a badalação após a separação conturbada de Saulo Poncio. Segundo Leo Dias, a influenciadora marcou presença no festão de Neymar Jr no final de semana.

O evento foi reservado e, segundo fontes, nenhum outro jogador de futebol conhecido esteve no local. Além de Brandt, a cantora Gabily, amiga de Neymar e Vini Jr, também aproveitou a badalação.





A ex-De Férias com o Ex Gabi Brandt ficou um longo tempo longe da vida social, desde a separação de Saulo Poncio, e recentemente resolveu voltar.

De acordo com o colunista, mesmo solteira, Gabi Brandt não foi vista beijando nenhum convidado presente. Já Neymar estava empolgado na festa, distribuindo beijos e muita simpatia às convidadas, que estavam com os celulares confiscados.

Após o vazamento da nova festa de Neymar, Bruna Biancardi - esposa do jogador- postou uma indireta na rede social. "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", escreveu a mãe de Mavie, filha da influenciadora com o jogador.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: