Reprodução Instagram - 19.10.2023 Yasmin Brunet e MC Daniel

Solteira desde o fim do casamento com o surfista Gabriel Medina, Yasmin Brunet vem sendo alvo de especulações amorosas. Dessa vez, MC Daniel , que recentemente terminou o relacionamento com a atriz Mel Maia , foi apontado como novo affair da modelo.



Ontem (18), inclusive, eles foram vistos jantando juntos em um restaurante e aproveitaram a ocasião para esclarecer a relação que eles têm, principalmente no que diz respeito ao suposto interesse amoroso levantado pelos rumores e especulações de que eles estariam namorando.



Por meio das redes sociais, MC Daniel respondeu a pergunta de um internauta, que era justamente sobre ele e a modelo que já foi casada com o surfista Gabriel Medina. “[A gente] é amigo, amigo, gente, vocês ficam viajando”, afirmou ele, através do Instagram.



Em outro storie, ele ainda confirmou que estava jantando com Yasmin Brunet, porém enfatizou que era um “jantar especial de amigos”. O MC ainda questionou Brunet: “Estamos aqui hoje em um jantar especial de amigos, correto?”, que respondeu de forma breve: “Arram”.

