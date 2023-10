Reprodução Instagram e Youtube - 18.10.2023 Capas das canções "Magia Amarela" e "AmarElo"

As cantoras Juliette e Duda Beat sofreram acusações de plágio , logo após terem lançado uma nova música em parceria, na madrugada desta quarta-feira (18). Trata-se de “Magia Amarela” , canção que aposta na identidade visual em tons de amarelo.



O novo trabalho das artistas nordestinas foi comparado com “AmarElo” , do rapper Emicida . O irmão do artista, Evandro Fióti , se manifestou nas redes sociais, destacando que acionaria a equipe jurídica dele frente ao suposto plágio cometido pelas cantoras.



“Estou indignado. Vou explicar o contexto dessa apropriação, plágio e, mais uma vez, falta ética nesse mercado vindo de sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo que a crítica é coerente e vai no lugar certo, não quero hate em cima da Juliette ou da Duda”, escreve ele, através do X, antigo Twitter.



Evandro Fióti enfatiza a admiração que sente por Juliette e Duda Beat , porém afirma que recorrerá aos meios legais . “Sabe apropriação e tudo o que a gente discursa sobre ética? Então, nesse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas [Juliette e Duda], que inclusive admiro, mas nosso jurídico vai trabalhar”, finaliza.

