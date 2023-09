Reprodução MC Daniel corta laços com Mel Maia após mensagem provocativa da atriz

O cantor MC Daniel parece não ter gostado da 'homenagem' feita pela atriz Mel Maia. Nesta sexta-feira (29), a artista publicou uma foto usando uma blusa que falava de ex. Logo após a repercussão nas redes sociais, MC Daniel parou de seguir a atriz no Instagram.

Através dos Stories, Mel Maia publicou uma foto curtindo o dia ensolarado na praia. No entanto, o que chamou atenção foi o cropped que ela usava, com os dizeres em inglês: "Meu ex é meu maior fã".

A imagem repercutiu diversos perfis nas redes sociais e logo internautas repararam que Mel Maia perdeu um seguidor, o ex-namorado MC Daniel.

O casal anunciou o relacionamento publicamente em dezembro de 2022 e, em junho deste ano, informaram o término em meio a especulações de ciúme excessivo de MC Daniel.

Em agosto, poucos meses após o término, o casal voltou a dar uma chance para o relacionamento e anunciaram a reconciliação. Apesar disso, no final daquele mês eles anunciaram o término novamente.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.