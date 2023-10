Reprodução / Instagram Jade Picon manda suposta indireta para Yasmin Brunet

Após Luan Santana confirmar que viveu um affair com Yasmin Brunet, Jade Picon fez uma postagem nesta segunda (16) que foi vista como uma indireta para a modelo. A suposta indireta veio após os seguidores lembrarem que Yasmin teria ficado incomodada que a atriz ficou com seu ex-marido, Gabriel Medina.

Os boatos de que os dois estariam ficando começaram depois que a influenciadora deixou a casa do BBB22. Na época, nenhum dos dois confirmaram o affair, mas acabaram sendo flagrados aos beijos. A ex-mulher do surfista chegou a se desentender com os fãs de Jade que comentavam na live.

A história foi relembrada após algumas pessoas notarem que a ex-noiva de Luan, Izabela Cunha, parou de seguir a modelo no Instagram após ele confirmar ao Léo Dias que já se envolveu com ela.Izabela também parou de seguir o ex-noivo e a ex-cunhada, Bruna Santana. A ação chamou a atenção dos fãs porque Izabela parecia ter contato com Yasmin na época em que estava noiva de Luan. A modelo até tirou fotos com o sertanejo nos bastidores de um show em que Izabela estava presente.

Depois dos internautas perceberem as similaridades, eles reagiram nas redes sociais. “Yasmin Brunet não perdeu tempo, né, Izabela e Luan terminaram e ela foi logo pegar o ex da amiga, mas quando foi a Jade e Medina deu show porque as duas eram conhecidas (risos)”, escreveu uma. “Yasmin Brunet não perdeu tempo, né, Izabela e Luan terminaram e ela foi logo pegar o ex da amiga, mas quando foi a Jade e Medina deu show porque as duas eram conhecidas (risos)”, apontou outra. “Yasmin surtou tanto com a Jade Picon pegando o Medina (ex), foi lá e fez o mesmo pegando ex de amiga”, criticou mais um.

Jade então fez um post em que a web enxergou como uma indireta para Yasmin. “O tempo é o verdadeiro dono da razão! Bom dia”, escreveu no X (antigo Twitter).