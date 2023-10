Reprodução Instagram - 12.09.2023 Gretchen, Nicole, Gominho e Raissa

“A Fazenda 15” está no ar há um mês e ainda não conseguiu emplacar um meme, um momento de leveza para o telespectador com poder viral. Ao decorrer de outras edições, as situações inusitadas e cômicas protagonizadas pelos participantes tomaram conta das redes sociais e são usadas frequentemente pelos internautas.

Já que o elenco de "A Fazenda 15" não deu "um biscoito, uma coisa", o iG Gente relembra memes inesquecíveis do reality da Record.

1 - Gretchen

Impossível falar dos memes de “A Fazenda” e não citar a cantora, que é considerada pelos internautas como “Rainha dos memes”. Todos os momentos da participação dela no programa foram icônicos, mas a briga pelo acelerador de bronzeado e a desistência do reality são as cenas mais repercutidas.

Gretchen desiste oficialmente do Reality A Fazenda.









Dá pra acreditar que em alguns dias vai completar 10 anos que a cara de pau da Penélope passou o acelerador da Gretchen?



2 - Andressa e Denise em Miss Bumbum e Furacão da CPI

O deboche entre as peoas de “A Fazenda 6” rompeu a bolha dos realities e os bordões caíram nas graças do público, que replicava o diálogo em redes sociais fazendo dublagens com amigos e familiares. “Bom dia, gatinha Miss Bumbum”, ironizou Denise. “Bom dia, dona furacão da CPI”, rebateu Andressa.

-Bom dia Gatinha Miss Bumbum

-Bom dia Gatinha Miss Bumbum

- Bom dia Dona Furacão da CPI







3 - Jojo aconselhando Raissa

Parceiras no reality, a campeã da edição ajudou Raissa Barbosa nos momentos de crise emocional da peoa. Contudo, um dos momentos de apoio viralizou pela forma de Jojo ajudar a amiga. “Vai ficar aqui, vai tomar um remédio, vai deitar e vai dormir”, disse, em tom de braveza, a vencedora.

jojo todynho na fazenda consolando dando força pra raissa barbosa chorando - vai ficar aqui, vai tomar o remédio, vai deitar e vai dormir. amanhã é outro dia!







4 - ‘Olha, Britto, sinceramente’

Andressa Urach entrou para a história de “A Fazenda” em diversas ocasiões, mas a roça que disputou contra Bárbara Evans e Denise sempre vai se destacar. Ao ser questionada por Britto Jr., apresentador de “A Fazenda 6”, sobre quem deveria voltar ao reality, Urach debochou das duas peoas em um discurso inesquecível.

andressa urach falando verdades na cara de bárbara e denise ao vivo





5 - Rico: ‘Calada vence, Dri’

Além do bordão “Cobra Caninana”, o penúltimo campeão da competição gerava meme atrás de meme com uma contradição involuntária. O “Calada Vence” que usava durante as formações de roça caía por terra quando ele chegava na sede e protagonizava diversas tretas com os peões. Um momento lembrado é a volta dele de uma roça gritando o bordão.

Ao ser salvo da Roça e se tornar finalista, @RicoMelquiades não poderia comemorar diferente... o humorista voltou para a sede gritando: "Calada vence". 😂



👉 Continuem acompanhando #AFazenda24h por dia! Acessem https://t.co/sJRe2r7M6I ! #AFazenda pic.twitter.com/tED4ywcx38 — A Fazenda (@afazendarecord) December 15, 2021







6 - Viviane Araujo abaladíssima com a saída de Gretchen

Se a desistência de Gretchen foi um meme, a reação de Viviane Araujo foi outro ainda mais repercutido pelos espectadores. Quando percebeu que a amiga realmente estava deixando o reality, Viviane ficou desolada e, enquanto chorava, não parava de gritar o nome verdadeiro da cantora: “MARIA”.

viviane araujo chorando desesperadamente com a saída da gretchen maria







7 - Nicole Balhs

Assim como Gretchen, Bahls coleciona diversas perólas no reality. Dentre os desentendimentos e memes, a briga com a peoa Robertha, por conta da limpeza da casa, viralizou na Web. “Olha ali cocô escorrendo na parede”, reclamou, indignada, a influenciadora Nicole.

e quando a nicole bahls mandou a robertha olhar o cocô que tava escorrendo na parede 🆘 Oi?







8 - Jojo e a garrafinha

Os momentos de estresse no confinamento fizeram com que Jojo buscasse algo para ‘extravasar’ a raiva. O item escolhido pela campeã de “A Fazenda 12” foi uma garrafinha vermelha, que ficou totalmente amassada após a cantora, literalmente, dar marretadas no objeto.

GENTE A JOJO SOCANDO A GARRAFA DE ALUMÍNIO COM A PRÓPRIA MÃO









9 - Britto Jr. e Gominho

O maior meme da história do reality é o da roça em que Britto, então apresentador da competição rural, disse: “Essas são as três indicadas à roça dessa semana. Uma prova com três mulheres: Rita, Sheila e Gominho”. O momento é relembrado até hoje pelos internautas.

"Essas são as três indicadas à roça dessa semana, uma prova com três mulheres: Rita, Scheila e Gominho."

Momento icônico kk

UM MÊS A FAZENDA

Momento icônico kk

UM MÊS A FAZENDA #AFazenda13 pic.twitter.com/EgMouPsqpA — Jorge Victor Soares 🇾🇪 (@JorgeVictorSoa2) August 14, 2021