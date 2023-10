Reprodução/Instagram Mel Maia toma atitude após unfollow do ex MC Daniel

Mel Maia resolveu devolver o unfollow que recebeu do ex-namorado MC Daniel, que deixou de seguir a atriz após a repercussão de uma possível indireta.

O funkeiro retirou os laços virtuais com a ex-namorada após ela usar uma camiseta com a frase 'My ex is my biggest fan' [Meu ex é meu maior fã].





A artista estava aproveitando a viagem em Portugal, quando optou pelo top para curtir uma praia com as amigas. As fotos compartilhadas por ela viralizaram nas redes sociais.

O casal anunciou o relacionamento publicamente em dezembro de 2022 e, em junho deste ano, informaram o término em meio a especulações de ciúme excessivo de MC Daniel.

Em agosto, poucos meses após o término, o casal voltou a dar uma chance para o relacionamento e anunciaram a reconciliação. Apesar disso, no final daquele mês eles anunciaram o término novamente.

