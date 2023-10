Reprodução Instagram - 16.10.2023 Cesar Tralli soltando pipa com a filha Manuella

Após viralizar nas redes sociais com os elogios de Alcione pelas pernas definidas , o jornalista Cesar Tralli voltou a ser um dos assuntos mais comentados na Web. Dessa vez, a paternidade do jornalista foi elogiada nas redes sociais.



Ticiane Pinheiro, esposa de Tralli e apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, gravou um momento no qual o jornalista aparece empinando uma pipa ao lado da filha Manuella, de 4 anos . Trajado com calça social e terno, o apresentador tinha acabado de sair da redação do “Jornal Hoje”.



“Lembrança do nosso final de semana. Meu amor voltando a ser criança com a Manu. Seja um pai como César Tralli, dê muita qualidade quando você está com seus filhos”, inicia ela no texto do vídeo, publicado nesta segunda-feira (16).



Ticiane Pinheiro ainda acrescenta: “Quando chegar do trabalho, não tire o paletó, vá correndo aproveitar o restinho do seu dia com seu filho. Ensine ele(a) a brincar com aquilo que lembre a infância e que te faça bem”.

Confira o vídeo na íntegra: