Reprodução/Instagram Maisa

Protagonista de “De Volta aos 15” e ex-apresentadora do extinto “Programa da Maisa”, do SBT, Maisa Silva se tornou um dos assuntos mais comentados entre os internautas na noite do último domingo (15), quando revelou que não moraria mais com os pais: Celso Andrade e Gislaine Silva Andrade.



“Hoje eu saí de casa para trabalhar e terminei o dia com meus pais me deixando em casa, porque hoje é minha primeira noite morando sozinha”, escreveu ela, através do X, antigo Twitter, ontem (15).



Além do comunicado feito na rede social, Maisa publicou alguns registros fotográficos, como uma foto ao lado dos pais no elevador, fotos no espelho e uma do novo quarto dela, ainda com as malas em frente à cama.



Na Web, os internautas repercutiram o momento e comentaram a decisão da apresentadora e atriz . “Lembro tanto de você pequenininha e sua mãe nos corredores do SBT. O tempo voa e me sinto tia”, escreveu a protagonista de “Bom Dia, Verônica”, Tainá Muller. “Parece que foi ontem”, admitiu um usuário do X, com um GIF de Maisa quando era criança. “O dente do juízo já cresceu?”, brincou ainda outra internauta.

