Reprodução/ Instagram Ticiane Pinheiro diz que Rafa Justus só pode namorar aos 21 anos

Rafaella Justus, filha Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, se mostrou surpresa ao receber uma notícia da mãe. Ela abriu uma caixinha e um seguidor perguntou:"Sua mãe vai deixar você namorar com quantos anos, Rafa?".

A jovem repassou o questionamento com a mãe que respondeu: "21". Ticiane riu e trocou a resposta: "Não, namorar acho que com 18".

Rafa ficou decepcionada e disse: "Nossa, mãe...".

Ticiane, então, completou q disse que deixará a filha beijar na boca com 16 anos. Rafa, então, rebateu: "A pergunta era namorar". A mãe continuou: "Se for um cara legal, com 16".

A filha ainda disse: "Nossa, mãe, achei que você fosse liberal". "Ah, não sou... só se fosse um cara por quem eu me apaixonasse também", brincou Ticiane.





