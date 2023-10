Reprodução/ Instagram/ Globo Tralli brinca com elogio que ganhou de Alcione: 'Tici, se cuida!'

O jornalista Cesar Tralli usou o Instagram para agradecer os elogios que recebeu da cantora Alcione, durante uma entrevista, no programa "Som Brasil", exibido na última quarta-feira (11). O âncora do Jornal Hoje compartilhou o trecho em que a Marrom elogia as pernas dele e brinca com a esposa, Ticiane Pinheiro.

"Diva Alcione, nossa amada e eterna Marrom! Muito obrigado pela confissão, tão sincera, carinhosa e espontânea. Você arrancou um sorrisão meu em tempos tão duros e desafiadores. Eu estava precisando muito...", iniciou ele.



Em seguida, Tralli brincou: "Pra honrar tanta sinceridade, alto astral do elogio e da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho! Vai te passar a perna...".

Durante o programa, comandado por Pedro Bial, Alcione admitiu que sempre repara nas pernas dos homens. O apresentador, então, pediu um exemplo. "Eu gosto daquelas pernas dele, do Cesar Tralli. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito", disse ela, aos risos.







