Gonçalo Roque, mais conhecido como Roque, recebeu alta hospitalar e celebrou a volta para a casa, nesta sexta-feira (13). Em uma publicação no Instagram, o assistente de palco de Silvio Santos aparece tomando café na residência em Jundiaí, no interior de São Paulo.





"Bom dia. No meu lar. Obrigado pela oração de todos e as palavras que deixaram nos comentários e direct. O grande Roque está bem", afirmou na legenda. Confira abaixo a postagem na íntegra:





Roque foi internado em 3 de setembro , após sofrer um desmaio. No Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, foi diagnosticado com covid-19 e apresentou um quadro estável. No início da semana, teve uma piora no quadro clínico e precisou de cuidados na UTI .

Antes de receber alta hospitalar, o colega de Silvio Santos passou por um cateterismo , que "identificou lesões que serão tratadas clinicamente", como afirmou o boletim médico enviado ao iG Gente. A atualização mais recente do hospital informou que ele apresentou uma "boa evolução" após o procedimento .

