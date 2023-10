Reprodução / Instagram Mulher de Roque postou foto do assistente de palco no hospital

Gonçalo Roque passou por um procedimento de cateterismo, nesta terça-feira (10), após apresentar uma piora no quadro clínico. O assistente de palco de Silvio Santos está internado na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, e segue sob cuidados dos médicos.



"O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que o paciente Gonçalo Roque apresentou piora no quadro clínico e passou por um procedimento de cateterismo, que identificou lesões que serão tratadas clinicamente. O paciente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e será avaliado também pela equipe de neurologia", disse o hospital em nota enviada ao iG Gente.



Roque foi internado inicialmente em 3 de outubro, após sofrer um desmaio em casa. No Hospital São Luiz Itaim, ele foi diagnosticado com covid-19 e estava com o quadro clínico estável, mas precisou voltar aos cuidados intensivos nesta terça-feira (10) após sofrer um novo desmaio.



Segundo a esposa, Janilda Nogueira, o assistente passou por exames e apresentou um "probleminha no coração". "Achamos que ontem iríamos para casa, depois do último exame que ele fez. Certeza que não ia dar em nada. Mas não foi bem o que pensamos. Deu um probleminha no coração. Agora ele se encontra na UTI novamente, teve outro desmaio, mas está sobre controle fazendo todos os procedimentos", afirmou ela, no Instagram.



