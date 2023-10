Reprodução / Instagram Roque voltou a ser internado na UTI





Gonçalo Roque voltou a ser internado na UTI após sofrer um novo desmaio. A informação foi confirmada por Janilda Nogueira, esposa do assistente de palco de Silvio Santos. Ela afirmou que o companheiro apresentou um "probleminha no coração".





Roque foi hospitalizado inicialmente em 3 de outubro , após sofrer um desmaio em casa. No Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, ele foi diagnosticado com covid-19 e estava com o quadro clínico estável, mas precisou voltar aos cuidados intensivos nesta terça-feira (10).

"Achamos que ontem iríamos para casa, depois do último exame que ele fez. Certeza que não ia dar em nada. Mas não foi bem o que pensamos. Deu um probleminha no coração. Agora ele se encontra na UTI novamente, teve outro desmaio, mas está sobre controle fazendo todos os procedimentos", afirmou Janilda, em postagem no Instagram.

A esposa do assistente de palco ainda pediu orações aos seguidores. "Tudo vai dar certo. Tenho fé e ele mais ainda. Logo ele vai estar em casa, se Deus quiser e ele quer. Vai orando, pois ainda precisamos das orações de vocês. Muito obrigada", completou.





