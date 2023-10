Reprodução/ Instagram Roque, assistente de palco de Silvio Santos, é internado aos 86 anos

Gonçalo Roque, mais conhecido como Roque, assistente de palco de Silvio Santos, foi internado aos 86 anos. A notícia foi divulgada, nessa terça-feira (3), por ele e pela esposa Janilda Nogueira nas redes sociais.



"Maria passa na frente proteja o @roquesbt. Faça com que os exames dele esteja tudo normal [sic] e para de nos assustar", escreveu ela com uma foto do marido na cama do hospital.

No Instagram, Roque também falou da internação. Ele explicou o susto e contou que chegou a desmaiar em casa. "A vida sempre nos dando sustos. E na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado", disse ele. O assistente agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que fará mais exames no hospital.



"Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é trombose, não é coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês. Abraços do Roque", completou ele.

















Roque já havia sido hospitalizado antes, em fevereiro, depois de sofrer uma queda no condomínio onde mora. Ele se machucou bastante, com cortes profundos no braço esquerdo. Nas redes sociais, ele postou um vídeo recebendo os primeiros socorros no hospital e contou que tem uma condição médica que fez com que ele fosse hospitalizado como forma de precaução.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente