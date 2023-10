Reprodução/ Instagram Influenciadora Karol Eller morre aos 36 anos

A influenciadora Karol Eller, apoiado do ex-presidente Bolsonaro, morreu nesta última quinta-feira (12) em São Paulo, aos 36 anos. A informação foi anunciada pelo Deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais.

Ela ficou conhecida quando ainda morava nos Estados Unidos e mostrava a rotina no país. Nesta época que Karol se aproximou da política e da família Bolsonaro. Um anos depois do início do governo Bolsonaro, em 2018, ela foi nomeada para um cargo na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), do qual foi exonerada em 2023.

Meses depois, a influenciadora começou a trabalhar como assessora do Deputado Estadual paulista Paulo Mansur (PL-SP). Ele, inclusive, foi quem divulgou a nota oficial da morte de Karol.

"É com muito pesar que confirmamos o falecimento de Karol Eller. A dor é inexplicável. Apenas pedimos orações pelos seus familiares neste momento", disse a publicação do político.

No início de setembro, a influenciadora participou de um retiro cristão, onde se convertou para o protestantismo. Na ocasião, ela afirmou ter "renunciado à prática homossexual” e os “vícios e desejos da carne”.



Nos últimos dias, Karol preocupou os 600 mil seguidores ao compartilhar uma 'carta de despedida', afirmando que havia 'perdido a guerra'. O Deputado Nikolas Ferreira, amigo pessoal da influenciadora, ficou preocupado com as publicações de Karol e tentou se comunicar com ela.

"Estou tentando ligar pra Karol Eller mas ela não atende. Alguém que está em SP pode ligar para a polícia e ir no endereço??", escreveu ele Twitter. Uma hora depois, Nikolas onfirmou o falecimento. "Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Karol Eller veio a óbito. Que o Senhor conforte a vida de seus familiares", lamentou.

Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV ( www.cvv.org.br ) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente