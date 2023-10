Reprodução/Instagram - 13.10.2023 Chico Veiga supostamente com mulher ao som de 'Chico', de Luísa Sonza





Chico Veiga voltou a repercutir nas redes sociais nesta sexta-feira (13), após internautas apontarem a presença do influenciador em um vídeo. O conteúdo mostra supostamente o ex-namorado de Luísa Sonza em clima de romance com uma mulher durante uma festa no Rio de Janeiro, enquanto a música "Chico" tocava no local.





O flagra foi feito pela DJ Cecília Papi, que compartilhou o vídeo do momento nos stories do Instagram. "Certamente Chico está beijando muito mais hoje que antes", afirmou. Na postagem, a canção dedicada ao ex-namorado de Sonza é reproduzida em um remix com "Hoje eu Quero Trair", de MC Ricardo.

DJ Lup, autor do remix, compartilhou a publicação de Cecília e reagiu ao momento também no Instagram: "Meu remix ouvido pelo protagonista da música [risos]". Veja abaixo o momento que viralizou na web:

🚨ASSISTA: Ao som de “Chico”, Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, é visto em clima de romance com loira. pic.twitter.com/ORVqlGzY1K — CHOQUEI (@choquei) October 13, 2023









"Chico" foi uma homenagem de Luísa Sonza ao então namorado, divulgada no álbum "Escândalo Íntimo". Após a declaração na música, a cantora expôs que terminou o relacionamento depois de uma traição de Chico Veiga .

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: