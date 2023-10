Divulgação Lexa nega indireta a Guimê após ser acusada de traição: "Tô só curtindo"

Solteira desde que terminou o relacionamento com MC Guimê, Lexa precisou se explicar na tarde desta quinta-feira (12) após um post feito por uma de suas amigas ter soado como uma indireta ao funkeiro. "Gente, eu só tava dançando e não fui eu que postei, não... Tô só curtindo e sendo feliz", disse ela pelos Stories do Instagram.



Mais cedo, um vídeo em que ela aparecia ao lado da ex-BBB Sarah Andrade e da tiktoker Bruna Motta viralizou nas redes sociais. Nas imagens, publicadas por Bruna, as três estão dançando, enquanto a frase "dá uma de Chico que a gente vai de Lexa" é exibida na tela.

A mensagem faz referência à polêmica envolvendo a cantora Luísa Sonza e o ex-namorado Chico Moedas. No mês passado, a loira foi ao programa Mais Você , de Ana Maria Braga, acusar o rapaz de traição e confirmar o término do namoro de quatro meses.

Lexa e Guimê também anunciaram a separação em setembro. Os dois estavam juntos há oito anos. Depois do anúncio, surgiram rumores de que a cantora teria traído o então companheiro. Vale lembrar que o casal já havia se separado no começo deste ano, após o MC ter sido expulso do BBB23 por importunação sexual.

