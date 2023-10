Reprodução/Instagram - 12.10.2023 Michel Teló em Paris com a família

O cantor Michel Teló usou seu perfil do Instagram, na manhã desta quinta-feira (12) para homenagear seus dois filhos no Dia das Crianças. O cantor é pai de Melinda e Theodoro, do casamento com a atriz Thaís Fersoza.

Prestes a completarem 9 anos de casados, Thaís e Michel foram para Paris celebrar dias antes também o Dia das Crianças com os filhos. Em 2021, o cantor também decidiu dar uma pausa na agenda de shows para ficar mais com a família.

"Dia das crianças com os amores da minha vida! Como me sinto abençoado em celebrar esses momentos com eles. Momentos que levarei pra minha vida, no meu coração. Eu amo vocês infinitamente! Que Nossa Senhora abençoe todas as crianças e todas as famílias! #diadascriancas", escreveu ele na legenda da publicação.

