MC Guimê dá suposta alfinetada em Lexa sobre traição

MC Guimê apareceu nos stories do Instagram e fez uma reflexão suspeita. O cantor comentou sobre "receber o troco" sem pedir e internautas ligaram a fala a uma suposta traição da cantora Lexa. Os dois anunciaram o fim do casamento de 8 anos na última sexta-feira (22) .



"Boa noite, Instagram! Boa noite, Brasil, boa sexta-feira a todos. Estou aqui esperando o horário pra saída pro show e estive pensando, refletindo, tá ligado? Vocês já foram ao mercado comprar um pacote de bolacha e vocês receberam o troco antes mesmo de pagar? Não sei, isso é normal? Isso acontece? Deixo aqui minha pergunta", disse ele.



Horas antes, Guimê ainda postou a seguinte frase: "Tem coisas que só o silêncio diz..."



🚨AGORA: MC Guimê posta story com enigma e internautas acreditam que ele quis dizer que a Lexa o traiu antes mesmo de ele trair ela: "Já receberam o troco mesmo antes de pagar?" pic.twitter.com/6zKane6cbZ — Central Reality (@centralreality) September 23, 2023

Fabíola Reipert, da Record TV, afirmou que casamento dos dois acabou porque Guimê recebeu um vídeo comprometedor de Lexa com um dançarino. Internautas, então, associaram o comentário de Guimê com a suposta traição da cantora.Vale lembrar que o funkeiro foi expulso do "BBB 23" por importunação sexual. Ele passou a mão no corpo da participante Dania Mendez, quando ainda estava casado com Lexa.



"Lexa traiu o guimê com o bailarino dela kkkkkkkkkkkkkkkk eu sempre falo que remédio pra homem safado é chifre. Obrigada Lexa por essa volta do anzol", disse uma seguidora. "MC Guimê assediou uma mulher em rede nacional, a Lexa perdoou. Guimê tem uma divida milionária, a Lexa vai pagar. Lexa traiu o Guimê e devolveu na mesma aí ele quis terminar o casamento. Guimê provando não aguentar metade do que a Lexa aguentou ao lado dele. Lexa se livrou!!!", opinou outro.



mano a lexa devolveu o chifre no guime e nao precisou cometer nenhum crime mt grandona pic.twitter.com/7YXPr8JLBH — thays (@iamtafx) September 22, 2023









