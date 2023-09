Reprodução/Globo - 20.09.2023 Luísa Sonza se emocionou com declaração de Ana Maria Braga no 'Mais Você'





A cantora Luisa Sonza quebrou o silêncio sobre a traição do namorado, Chico Moedas . Em conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, Sonza afirmou que Chico a traiu em um banheiro sujo de bar e a relação chegou ao fim após quatro meses.

Leia também Quem é Chico, ex de Luisa Sonza





"É insuportável que a traição, a quebra de confiança, continua sendo normalizada. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, o que eles chamam de erro pontual. A traição faz você se invalidar", começou Sonza.

Sonza seguiu lendo um texto no celular, citou que a traição teria acontecido no banheiro sujo de um bar, e ganhou o apoio de Ana Maria Braga. "Autoestima destruída, dúvida... É uma dor impossível de explicar (...) Intenso demais é quem larga tudo que prometeu por um momento sujo em um banheiro de bar. De resto, é só amor (...) Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição e invalidam tudo que é real. Mentem olhando no olho como se fossemos uma ameba (...) Você, naquela noite, naquele bar, você não me protegeu", desabafou Luisa Sonza.

"Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", declarou Sonza. "Qualquer outro questionamento, vocês falem com o Chico", completou Ana Maria Braga, que chamou o intervalo para Luisa se acalmar.

🚨VEJA: Momento que Luísa Sonza confirma término com Chico Veiga durante o Mais Você. pic.twitter.com/qvuCvn2iFA — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023





Luisa Sonza viralizou ao lado do agora ex-namorado Chico Moedas devido à música dedicada ao influencer. A canção chegou ao topo das execuções no Brasil. "Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, o Bar da Cachaça vai ser nosso lar. E, Chico, se tu me quiseres debato política, tomo o teu partido. E, se for para repartir o amor, que reparta comigo", diziao refrão da música.

Reprodução / Instagram Chico e Luísa