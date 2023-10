Reprodução/ Instagram Monyque Isabella Costa e Tunna Lobatto

Após ser apontado como pai de Dyane Akacio, Leonardo ganhou mais um suposto filho. Outra mulher surgiu para dizer que o sertanejo é pai do filho dela, de 10 anos. A filha do artista, Monyque Isabella Costa, no entanto, rebateu a moça.



A engenheira Tuanna Lobatto, que mora em Goiânia, deixou um comentários no Instagram contando a história do filho. "Sim, amores, é verdade. Mas nunca tive coragem de ir atrás não. Estamos muito bem e ele é a cara do Zé Felipe quando ele tinha a idade dele, só que com os olhos iguais aos do Leonardo", disse ela, se referindo ao filho, que tem olhos bem azuis. "Nunca preciei ir atrás. Ele tem dois pais que cumprem muito bem essa função", completou.



O comentário repercutiu e Monyque Isabella Costa, filha de Leonardo, decidiu rebater a mulher. "Aí vai ficar complicado, minha irmã... A criança é mais nova que a vasectomia", disse ela.



Poliana, esposa de Leonardo, já contou em entrevistas que o cantor fez uma vasectomia em 2002.



