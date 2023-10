Reprodução Mônica Martelli e o namorado Fernando Alterio

Convidada do “Alma de Cozinheira”, apresentado por Paola Carosella , ontem (4), no GNT, Mônica Martelli , atriz e dramaturga, revelou que já fez uma sessão com o terapeuta do namorado dela, Fernando Alterio .



“Eu falei o seguinte: ‘Eu preciso ir no seu terapeuta’. O que você fala para o seu terapeuta? A sua narrativa. A vida nada mais é do que uma disputa de narrativas. Mas, ele precisava ouvir a minha narrativa, até para eu dar mais material para eles, e eu dei, tá?”, iniciou.



Mesmo com a ação inusitada, Martelli destacou que “precisava” ter a própria versão contada para o terapeuta. Mônica ainda pontuou que o relacionamento amoroso ficou melhor após ela ter contado a própria versão dos acontecimentos vivenciados por ela e pelo namorado.



“Eu fui preparada para 1 hora, ensaiada, pensei em tudo o que tinha que falar, fiz roteiro para não perder tempo. Levei uma narrativa que eu tenho certeza que meu namorado não levaria, e isso é rico para os dois”, finalizou.

