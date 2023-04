Foto: Reprodução/Instagram Mônica Martelli retorna à rua em que gravou cena marcante com Paulo Gustavo





Mônica Martelli deixou a emoção tomar conta em viagem à Nova York. Junto da filha, Julia, a atriz passou pela primeira vez, após a morte do ator e comediante Paulo Gustavo, na rua em que gravou a cena marcante do filme "Minha vida em Marte" com Paulo.



A cena em que os dois se divertem ao esbarrar nas pessoas e pedir desculpas em inglês marcou os fãs dos artistas e até hoje é relembrada pelos fãs. Em postagem, Mônica desabafou da saudade do grande amigo.













"Cada quarteirão do SoHo tem a energia de Paulo Gustavo, a sua voz , sua risada. Cada passo, eu falo pra Julia: "Paulo Gustavo gostava dessa loja, Paulo Gustavo gostava desse restaurante, Paulo Gustavo comprava chapéu aqui.", iniciou ela.

"Foram muitas vindas para Nova York juntos, foram momentos inesquecíveis filmando 'Minha Vida em Marte'. Pela primeira vez, passei na calçada na Broadway onde filmamos a cena: 'Vamos esbarrar em alguém e pedir sorry? Sorryyy'. Falei para Julia: foi exatamente aqui que eu falei o 'sorry'. E fiquei um tempo ali olhando aquele lugar.", relembrou a atriz.

"Uma vez, fomos numa peça de teatro na Broadway, na saída estava chovendo muito. Paulo Gustavo estava com um casaco lindo, todo de brilho que ele tinha acabado de comprar. Ele tirou o casaco, colocou no colo igual um bebê pra não molhar e falou: 'Amor, esse casaco aqui agora virou um pepino na minha vida! Estou protegendo o casaco que nem recém-nascido! Eu mesmo estou na chuva e no frio. Estou sem noção aqui, gente!'.", completou Mônica.

Com a morte precoce de Paulo em 2021, a companhia mudou. Julia tem sido a grande parceira de viagem da mãe:

"Novas memórias estão sendo construídas. Hoje, com a Julia, que é fonte inesgotável de amor. Nos arrumamos juntas, ela me dá dicas de maquiagem, não consigo comprar um rímel sem a opinião dela. Já calça como eu. No meio do dia, trocamos de sapato pra a gente mudar de lugar a dor do pé. Andamos por essa cidade por 10 horas sem parar. Rindo, conversando, vivendo e agradecendo a Deus tantas bênçãos. Amigas. Mãe e filha. Viagem de amor, cumplicidade, memórias e ressignificação. Ju, te amo muito. Paulo Gustavo pra sempre!❤️.", finalizou ela.