Limites e agressividade

Cariúcha ainda perguntou aos colegas se teria passado dos "limites" na briga com Lucas. Simioni avaliou a situação como "engraçada" e concordou com Darlan ao sugerir que as ações dos aliados não foram feitas na "ruindade". No entanto, Laranjinha alertou como a postura deles poderia ser vista como "bullying", enquanto Lily ponderou que a forma como o grupo fala pode ser preocupante e a cantora pode ser "tachada de agressiva".