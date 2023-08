Reprodução Mônica Martelli revela não morar com namorado: 'Rotina massacra'

A atriz Mônica Martelli revelou ter um pensamento diferente sobre relacionamento e morar junto. Namorando há mais de um ano com o empresário Fernando Altério, a atriz revelou que não mora junto com o parceiro e nem tem pretensões de morar.

Questionada sobre a dinâmica do atual relacionamento, Mônica entregou: "Eu não moro junto e eu acho que é uma fórmula para mim. No momento é o que está dando certo, não existe fórmula, não existe conselho certo, existe o que tá funcionando para mim agora", respondeu ao GShow.

Para a humorista, a rotina diária e a paixão não combinam. "A vida de casal e a rotina de casamento massacra toda ideia de apaixonamento, toda ideia de amor romântico. Venderam para gente essa ideia, a gente está se ferrado há anos, mas venderam para nós isso e é incompatível."

Além de ser adepta a esse pensamento sobre o casamento, Mônica revelou prezar pela educação e intimidade da filha.

"Eu já tenho minha filha de adolescente, eu não quero ninguém interferir na educação dela. Eu tenho uma carreira que me toma muito tempo. Então, no momento, está perfeito essa forma de me relacionar. Pode ser que daqui a cinco anos eu fale 'olha, me casei!'", completou.