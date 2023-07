Reprodução/Instagram Mônica Martelli

Convidada do “Papo de Segunda”, do GNT, exibido na última segunda-feira (10), Mônica Martelli afirmou ser adepta do agendamento sexual no casamento e explicou o porquê defende essa prática: “A gente tem uma tendência a adiar o afeto”.



A atriz iniciou ressaltando que, durante a convivência diária, o “amor” e o “encontro” podem ser adiados. “Deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, assim vai indo e a gente vai adiando esse encontro”, acrescentou Martelli.



Mônica recorda que a primeira vez que soube da prática foi quando estava namorando. Em seguida, ela disse que “Quem namora tem dia marcado para transar, porque se eu vejo meu namorado sexta e sábado, é sexta e sábado que eu vou transar”.



“A questão é que a gente aprendeu que sexo bom é sexo espontâneo. Aí você está há 10 anos casada, acabou de ter uma discussão ou resolver alguma questão de filho e acha que vai passar na frente do marido, mostrar o ombro e ele vai falar ‘Nossa, amor, que loucura’. Jura, amor?”, argumentou Mônica.



A atriz defendeu que o agendamento das relações é uma forma de preservar o casamento. “Marcar um dia de encontro eu acho que é pensar e cuidar da relação, porque a gente marca dia para buscar filho na escola, fazer ioga e ir na terapia. Por que não pode marcar o dia para ter um encontro?”, finalizou.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente