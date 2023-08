Reprodução/Instagram Anitta comete gafe durante encontro com Paolla Carosella

Anitta cometeu uma gafe ao errar o sobrenome de Paola Carosella. A cantora preparou uma surpresa para a sua cozinheira, mas acabou rindo do próprio ato falho.

"Didia virou minha chef de cozinha. Ela é do Uruguai, então ela não sabe quem é ninguém aqui do Brasil, não sabia nem quem era eu. A gente descobriu esses dias que tem uma pessoa que ela sabe muito bem e fica louca por essa pessoa, que é a Paola 'Caçarola'. Eu falei para a Paola, e ela veio fazer uma surpresa para a Didia", comentou ela no Instagram.





Na sequência, a artista riu e corrigiu o erro. Depois, ela mostrou o momento do grande encontro.

A chef de cozinha também fez questão de elogiar Anitta. "Além de f*da é muito fofa. E Didia é uma doçura. Muito feliz com esse encontro", escreveu ela.

Reprodução/Instagram Anitta faz surpresa para cozinheira





