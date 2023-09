Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank

Desmentiram! Após terem os nomes viralizados nas redes sociais por especulações de que teriam se desentendido e não eram mais amigas, as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme usaram os stories do Instagram, nesta segunda-feira (29), para mostrar que tudo não passava de uma mentira.



Juntas no comando do videocast “Quem Pode, Pod”, elas são amigas de longa data e apareceram na Web para brincar com as especulações. “Afastadas”, escreveu Ewbank em um storie no qual aparece, literalmente, caminhando ao lado de Fernanda Paes Leme. As apresentadoras, inclusive, chegam a gargalhar.



O marido de Giovanna, Bruno Gagliasso , também entrou na brincadeira. “Fizeram as pazes?”, ironizou ele, que ainda fingiu separar uma briga das duas: “Sem puxar o cabelo uma da outra”, brincou.



Ao negarem os rumores de que teriam se afastado, Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank mostraram que, na verdade, estão até viajando juntas. As melhores amigas estão em Ibiza , para o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks.

