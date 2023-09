Reprodução/Globo - 29.09.2023 Cid Moreira usou bermuda no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Cid Moreira completa 96 nesta sexta-feira (29) e relembrou momentos marcantes da carreira no "Encontro com Patrícia Poeta". O apresentador apareceu usando bermuda no programa matinal e explicou a lenda do Jornal Nacional, em que muitos acreditavam que ele usava a peça com frequência na atração.





O jornalista explicou que a circunstância aconteceu apenas uma vez, quando ele se atrasou na chegada na Globo por conta de um problema de trânsito durante um sábado de Carnaval. "Estava jogando tênis aqui em Petrópolis e armou um temporal. Interrompi a partida, me preparei e desci. Peguei a estrada de Correias, estava interditada porque caiu uma árvore com a ventania. E agora? O que eu faço?", recordou.

Cid relatou que o colega e amigo Leo Batista já estava na bancada do Jornal e gerou preocupação da diretora do programa, que o acompanhou terminando de se arrumar já no início da transmissão. "A Alice-Maria estava enfiando a unha na mão, nervosa. O Leo levantou, eu sentei e acabei de fechar a gravata no ar. Tenho pesadelo até hoje", comentou.

Após o relato, Patrícia ressaltou como Moreira aceitou honrar o caso e usar bermuda na entrevista para o "Encontro". "Uma vez o Jornal Nacional de bermuda e uma vez aqui no 'Encontro', né? Olha só, em homenagem a esse momento histórico do Jornal Nacional, Cid Moreira de paletó e bermuda. A gente não podia perder essa oportunidade", disse a apresentadora. "Só você para conseguir isso", reagiu Cid Moreira.

A voz inconfundível do telejornalismo brasileiro! O #Encontro de hoje tá pra lá de especial em comemoração aos 96 anos do grande Cid Moreira, vem! 🤩🎉 pic.twitter.com/6wZUTk8UBp — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 29, 2023





