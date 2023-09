Reprodução/ Instagram Giovanna Ewbank posta fotos com família e fãs especulam nova gravidez

Nesta terça-feira (26), Giovanna Ewbank compartilhou com os fãs um álbum de fotos do primeiro dia da viagem em família para Ibiza, na Espanha. Mas um registro deixou os fãs desconfiados. Ela foi para ilha paradísiaca com o marido Bruno Gagliasso e os três filhos, Titi, Bless e Zyan, de 10, 8 e 3 anos respectivamente.



"Nosso primeiro dia em IBIZA", escreveu a apresentadora no Instagram. Os seguidores encheram a publicação de elogios: "O único casal que não pode se separar nunca, por favor. Amo essa família gente", brincou uma. "Ibiza que se renda à beleza dessa galera linda aí", disse outra.

Mas teve gente que suspeitou que um novo bebê estaria à caminho "Só eu percebi a carinha da Gioh olhando pra própria barriguinha? Será que vem mais baby ai?", questionou um. "Ta grávida?", perguntou outra internauta.

Ewbank revelou, no ano passado, em uma caixinha de perguntas, que tem vontade de ter mais filhos com Gagliasso.