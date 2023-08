Reprodução Instagram - 18.08.2023 Fernanda Paes Leme deixa fios ruivos e volta aos tons castanhos

Apresentadora do videocast “Quem Pode, Pod”, junto com Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme surpreendeu os seguidores do Instagram nesta sexta-feira (18), quando revelou que mudou o visual e retornou para a cor natural dos fios, que agora estão castanhos.





“Voltei para o cabelo original”, escreveu Fernanda na legenda da foto em que compartilha a novidade com os fãs. Antes de fazer a mudança de visual nos fios para tonalidades castanhas, as madeixas da apresentadora estavam tingidas na tonalidade ruiva.



Nos comentários da publicação, amigos e fãs de Fernanda Paes elogiaram a inovação da cor do cabelo dela. “Linda”, comentou a atriz Alice Wegmann, que estreará na Globo como Raíssa Medeiros em “Rensga Hits!”. “Linda de qualquer jeito”, opinou uma seguidora. “Amei demais”, escreveu outra.



Embora seja conhecida atualmente pela apresentação do “Quem Pode, Pod”, Fernanda Paes Leme também já fez trabalhos como atriz em novelas e filmes. A última novela da intérprete foi “Insensato Coração” (2011), na qual deu vida a personagem Irene. Na Netflix, ela atuou como Alana em “Ricos de Amor” (2020) e “Ricos de Amor 2” (2023).

