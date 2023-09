Reprodução Instagram - 25.09.2023 Sabrina Sato

A ex-BBB e apresentadora Sabrina Sato está em Ibiza para o casamento de Ronaldo Nazário e Celina Locks, que acontece na próxima sexta-feira (29). Amiga de Sato, Donata Meirelles compartilhou um registro da apresentadora renovando o bronzeado.



No registro, publicado por Donata nesta segunda-feira (25), Sabrina aparece na varanda da suíte dela, enquanto usa um biquíni e posa em frente às paisagens naturais da ilha, que fica situada na costa da Espanha, no Mar Mediterrâneo.



Fora as fotos de biquíni, Sabrina Sato aproveitou para mostrar aos seguidores que tem aproveitado a culinária europeia. Em uma dos registros publicados, a apresentadora do “Sobre Nós Dois” mostra uma água de coco e um drinque com rodela de limão.



“Já estamos prontas! Chegando para a missão madrinhas”, disse a ex-esposa de Duda Nagle , ao lado de Donata Meirelles, através dos stories do Instagram.

